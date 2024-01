Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: Barbara Gallavotti su Rai 3, anticipazioni e ospiti del 27 gennaio 2024

Questa sera, sabato 27 gennaio 2024, su Rai 3 dalle 21,45 va in onda una nuova puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, la trasmissione condotta da Barbara Gallavotti che torna dopo il successo dello scorso anno. Un programma di approfondimento e divulgazione scientifica per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni

Il cervello è un fragile, ma formidabile capolavoro dell’evoluzione, spesso ossessionato dal sogno di creare qualcosa che gli assomigli, ma poi turbato dall’idea di riuscirvi. Questa sera a Quinta Dimensione, con Barbara Gallavotti che ospita Amalia Ercoli Finzi, si cerca di rispondere ai grandi interrogativi su come funziona il cervello, ma anche su cosa sia l’intelligenza artificiale, perché è diversa da quella umana, perché va manipolata con attenzione e quali vantaggi può portare. Si parte dalle nuove droghe – che minacciano le cellule nervose, mentre il sonno invece le protegge – e dalle ricerche sulle malattie neurodegenerative.

La più straordinaria capacità del cervello umano è riorganizzarsi per superare un trauma, come dimostra l’intervista a una persona che ha scoperto casualmente di avere un cervello “speciale”, privo di una intera sua parte, senza aver mai manifestato alcun sintomo. E ancora, si andrà a vedere cosa differenzia l’intelligenza umana da quella delle altre specie.

Si va quindi a Cambridge, per parlare di intelligenza collettiva con la neuroscienziata Anna Critchlow, e nei laboratori dell’Istituto Italiano di tecnologia, per scambiare qualche parola con ICub, il piccolo robot costruito ispirandosi a un bambino che impara. Per concludere, l’incontro con studiosi che spiegano come fa un programma di Intelligenza Artificiale a costruire un testo e si interrogano sulla coscienza: prerogativa solo umana o la posseggono anche gli animali e potrà svilupparla l’AI? Mario Rasetti, uno dei “padri” dell’Intelligenza Artificiale, e Giorgio Vallortigara, aiutano a capire perché “il futuro è già qui”.

Streaming e tv

Dove vedere Quinta Dimensione – Il futuro è già qui in diretta tv e in streaming? Il programma condotto da Barbara Gallavotti va in onda questa sera, sabato 27 gennaio 2024, su Rai 3 dalle 21.45. Rai 3 è visibile al tasto 3 del digitale terrestre. Se non siete a casa, potete recuperarlo in streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on-demand attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay.