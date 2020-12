Qui e adesso streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Massimo Ranieri

Da giovedì 3 dicembre 2020 su Rai 3 va in onda in prima serata (ore 21,20) Qui e adesso, il nuovo show di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina. Al centro del programma il grande talento di Ranieri che riproporrà i suoi cavalli di battaglia e i nuovi arrangiamenti, dalle prove al risultato finale, con tanti ospiti ad accompagnarlo. Ma dove vedere la quarta e ultima puntata di Qui e adesso del 30 dicembre in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda dal 3 dicembre 2020 su Rai 3 (canale 3 o 503 (versione HD) del digitale terrestre) a partire dalle ore 21,20.

Qui e adesso streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà inoltre possibile, dopo la messa in onda, recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Qui e adesso, il programma di Massimo Ranieri su Rai 3? Secondo le prime informazioni, in tutto sarebbero previste 4 puntate in onda il giovedì sera in prima serata. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: giovedì 3 dicembre 2020

Seconda puntata: giovedì 10 dicembre 2020

Terza puntata: venerdì 25 dicembre 2020

Quarta puntata: mercoledì 30 dicembre 2020

