Qui e adesso: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Qui e adesso, il nuovo show di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina? Ve lo diciamo subito: secondo le prime informazioni, sarebbero previste 4 puntate. Ogni puntata, dalla durata di circa 2 ore, andrà in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Rai 3. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: giovedì 3 dicembre 2020

Seconda puntata: giovedì 10 dicembre 2020

Terza puntata: giovedì 17 dicembre 2020

Quarta puntata: giovedì 24 dicembre 2020

L’ultima puntata dello show Qui e adesso sarebbe quindi prevista per giovedì 24 dicembre 2020. Ma di cosa si tratta? Lo spettacolo di Massimo Ranieri va al di là dei riti dello show televisivo classico, oltre al palcoscenico. I protagonisti si incontreranno anche in camerino, cornice ideale per chiacchierare, raccontare e provare. Un luogo in cui cantare insieme, dando spazio alle emozioni e ai sentimenti artistici in comune. Al centro del programma il grande talento di Ranieri che riproporrà i suoi cavalli di battaglia e i nuovi arrangiamenti, dalle prove al risultato finale.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Qui e adesso, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 3 dicembre 2020 su Rai 3 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà inoltre possibile, dopo la messa in onda, recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

