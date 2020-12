Qui e adesso: il cast fisso del programma di Massimo Ranieri

Da giovedì 3 dicembre 2020 su Rai 3 va in onda alle ore 21,20 Qui e adesso, il nuovo show di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina. Andando al di là dei riti dello show televisivo classico, oltre al palcoscenico, i protagonisti si incontreranno anche in camerino, cornice ideale per chiacchierare, raccontare e provare. Un luogo in cui cantare insieme. Protagonista assoluto Massimo Ranieri. Ma qual è il cast fisso del programma Qui e adesso? Al fianco del grande artista vedremo l’orchestra che lo segue da sempre, un corpo di ballo di giovani e, come cast fisso del programma, i comici Maria di Biase e The Jackal e il duo musicale Le EbbaneSis. “Qui e adesso” è ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri e scritto da Stefano Sarcinelli. Il Direttore d’Orchestra è Flavio Mazzocchi. A cura di Maria Laura Ballesio; Produttore Esecutivo: Giulia Lanza. Regia di Stefano Vicario.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast del programma Qui e adesso, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 3 dicembre 2020 su Rai 3 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà inoltre possibile, dopo la messa in onda, recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

