Questione di stoffa: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, domenica 3 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Questione di stoffa, film (diretto da Alessandro Angelini) del ciclo Purché finisca bene di genere commedia che mescola romanticismo e conflitto culturale, dove l’amore tra due giovani provenienti da mondi diversi diventa il filo che unirà due famiglie rivali, in una sfida di talento, passione e integrazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ambientata in un pittoresco angolo del Veneto, la storia segue Matteo, un giovane disegnatore intrappolato tra il sogno di pubblicare la sua graphic novel e il dovere di lavorare nella sartoria di famiglia, la Mampresol, con suo padre Orlando e la nonna Mina. L’equilibrio della famiglia viene minacciato dall’arrivo di una nuova sartoria, la Deepti’s Taylor, gestita dalla famiglia indiana di Dev, sua sorella Rani e lo zio Ramesh. La competizione tra le due attività sfocia presto in un confronto aperto, aggravato dalla decisione della stravagante stilista Serena Ravagnin di affidare la sua collezione alla sartoria indiana. Mentre Orlando dichiara guerra, Matteo si avvicina sempre più a Rani, scoprendo non solo affinità creative, ma anche sentimenti d’amore. Nel cuore di questa storia di conflitti culturali e rivalità professionali, emerge un messaggio di integrazione e di accettazione dell’altro. Matteo e Rani incarnano la speranza di superare le barriere culturali e familiari, grazie all’amore e al rispetto reciproco.

Questione di stoffa: il cast

Abbiamo visto la trama di Questione di stoffa, ma qual è il cast del film in onda su Rai 1 per il ciclo Purché finisca bene? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierpaolo Spollon: Matteo

Nicola Pannelli: Orlando

Licia Navarrini: nonna Mina

Brayan K Paaris: Dev

Beatrice Sandri: Rani

Kabir Bedi: zio Ramesh

Clotilde Sabatino: Serena Ravagnin

Riccardo Maria Manera: Fulvio

Streaming e tv

Dove vedere Questione di stoffa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 3 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.