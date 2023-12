Quello che veramente importa: trama, cast e streaming del film

Stasera, 29 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Quello che veramente importa (The Healer), film del 2016 diretto da Paco Arango. Il film è dedicato a Paul Newman, attore che lanciò una rete mondiale di camp di vacanza gratuiti per bambini malati chiamata Serious Fun Children’s Network. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo essersi trasferito, su invito dello zio, in Nuova Scozia, il giovane Alec il giorno del suo trentesimo compleanno viene a conoscenza del fatto che in tutta la sua famiglia si avesse il dono della guarigione. Questo dono tuttavia non è destinato a tutti i membri della famiglia Heacock (il dono salta una generazione). Alec inizialmente rifiuta il suo destino, ma l’incontro con Abigail, una ragazza malata di cancro in fase terminale, lo aiuterà a fare un salto di fede.

Quello che veramente importa: il cast

Abbiamo visto la trama di Quello che veramente importa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Oliver Jackson-Cohen: Alec Bailey

Jonathan Pryce: Raymond Heacock

Camilla Luddington: Cecilia

Jorge Garcia: Padre Malloy

Adrian G. Griffiths: Tom

Kaitlyn Bernard: Abigail

Brian Downey: Henry

Suresh John: Amir

Gavin Liddel: Greg

Jeremy Akerman: prete

Shaun Clarke: Fred

Nikki Barnett: Mary

Chris Lawrence: Josh

Gay Hauser: Louise

Richard Donat: Larry

Michael Pellerin: Philip

Pasha Ebrahimi: Frank

Jennifer Morris: Leslie

Glenn Lefchak: William

Kyla Wilson: Paula

Laura Posner: Laura

Jackie Torrens: Linda

David Christoffel: banchiere

David Rossetti: pilota

Streaming e tv

Dove vedere Quello che veramente importa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.