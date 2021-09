Quella famiglia è mia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 3 settembre 2021, su Rai 2 va in onda il film Quella famiglia è mia, in prima visione dalle 21.20. Si tratta di un thriller ad alta tensione del 2019 di Michael Feifer con Lyndon Smith, Abbie Cobb, Sean Faris. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Quella famiglia è mia? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Mira e Todd stanno affrontando un grave problema in casa: al loro figlio, è stata appena diagnosticata una grave malattia che richiede una dieta speciale e un trattamento fisico particolare. Assumono, perciò, un’infermiera a domicilio, Gwen, che sembra perfetta per loro figlio. Ma quando Mira si sente costantemente affaticata e nauseata, diventa chiaro che Gwen è un “angelo della morte” che ha un progetto ben preciso e pericoloso.

Quella famiglia è mia: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Quella famiglia è mia? Si tratta di un thriller americano del 2019 diretto da Michael Feifer con Lyndon Smith, Abbie Cobb e Sean Faris, in prima visione questa sera su Rai 2.

Streaming e tv

Dove vedere Quella famiglia è mia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 3 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, 502 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.