Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 marzo 2024

Questa sera, venerdì 8 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna ad occuparsi della morte di Giulia Tramontano, la giovane donna al settimo mese di gravidanza, uccisa nel maggio 2023 dall’ex fidanzato, reo confesso, Alessandro Impagnatiello. Durante il processo ha testimoniato l’altra donna con la quale l’uomo aveva una relazione e che, con le sue dichiarazioni, l’ha fatto incriminare.

Al centro della puntata, anche la storia di Giulia Cecchettin, la 22enne assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre scorso. Un femminicidio che ha suscitato particolare indignazione nell’opinione pubblica, con Giulia diventata vessillo della Generazione X, in testa e cortei e manifestazioni in difesa delle donne. Il padre Gino Cecchettin, durante la presentazione del libro dedicato alla figlia, la ricorda con: “Ci ha insegnato a essere liberi”. In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 8 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.