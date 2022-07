Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 luglio 2022

Questa sera, venerdì 8 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Benno Neumair, il ragazzo di Bolzano che il 4 gennaio 2021 uccise i genitori Peter Neumair e Laura Perselli. La sorella di Benno, Madè, preoccupata per la scomparsa di sua mamma e di suo papà, diede l’allarme. Poi le indagini portarono prima all’arresto e poi alla confessione del ragazzo. L’analisi di quella drammatica vicenda. Al centro della serata anche il caso che vede protagonista Alberto Genovese, l’imprenditore milanese arrestato il 7 novembre 2020, a Milano, con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 8 luglio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.