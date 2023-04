Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 aprile 2023

Questa sera, venerdì 7 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich. Le circostanze della sua morte hanno suscitato mille interrogativi. Il caso continua a far discutere e il dubbio che più divide rimane sempre lo stesso: la donna è stata uccisa o si è tolta la vita? Al centro della puntata, anche la storia di Benno Neumair, il 31enne di Bolzano che il 4 gennaio 2021 ha ucciso i suoi genitori.

Il quadro che è emerso sulle dinamiche del doppio delitto è sconvolgente. Ma intanto, gli avvocati del ragazzo hanno presentato il ricorso in Appello contro la condanna all’ergastolo, decisa dopo la sentenza di primo grado, emessa dalla Corte d’assise di Bolzano lo scorso 19 novembre. I legali puntano sulla presunta infermità mentale dell’uomo al momento degli omicidi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 7 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.