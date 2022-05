Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 maggio 2022

Questa sera, venerdì 6 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Il programma a cura di Siria Magri torna ad occuparsi del giallo di Liliana Resinovich, la donna di Trieste ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio scorso. Gli inquirenti stanno setacciando ogni possibile pista per arrivare alla verità riguardante la sua morte e intanto la famiglia della donna continua a ritenere impossibile l’ipotesi del suicidio. Per loro Lily è stata uccisa. Al centro della serata anche la vicenda di Mario Bozzoli, l’imprenditore di Marcheno (Brescia) scomparso nel nulla l’8 ottobre 2015. L’unico imputato al momento, a piede libero, nel processo che si sta svolgendo a Brescia davanti alla Corte d’assise è Giacomo, il nipote di Mario Bozzoli, di 36 anni. Chi indaga si sta concentrando sul fatto se l’imprenditore possa essere stato gettato in uno dei forni della sua stessa azienda.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 6 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.