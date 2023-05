Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 maggio 2023

Questa sera, venerdì 5 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà della storia di Saman Abbas, con tante testimonianze, intercettazioni e confessioni per approfondire la vicenda. Al momento la mamma Nazia Shaheen, resta latitante in Pakistan, mentre il padre è in attesa di estradizione. Secondo le anticipazioni, si parlerà anche del caso di Emiliano Laurini, il buttafuori di Prato accusato di aver fatto pestare l’ex fidanzata Martina Mucci, con tre complici. Tramite un’intercettazione sarebbe emersa un’altra verità, ossia che l’uomo sarebbe recidivo, avendo perpetrato anche un’aggressione nei confronti della sua attuale fidanzata.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 5 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.