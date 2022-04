Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 aprile 2022

Questa sera, venerdì 29 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri si concentra sul caso di Alberto Genovese, l’imprenditore milanese arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne durante una festa a casa sua. L’uomo, attualmente in una clinica per disintossicarsi, è agli arresti domiciliari. Champagne, droga e manette. Sono questi i nuovi dettagli che stanno emergendo dalle indagini sulle feste sfrenate organizzate dal mago delle startup. Gli inquirenti stanno cercando di capire il modus operandi di Alberto Genovese: si comportava da predatore seriale quando abbordava le giovani ragazze che riempiva di regali lussuosi? Intanto, lo scorso 5 aprile è iniziato il processo a suo carico. Il collegio difensivo ribatte alle accuse affermando che ci fu un rapporto sessuale, ma consenziente, e ha chiesto il rito abbreviato. L’udienza si è chiusa con un rinvio al 1° giugno, quando il giudice prenderà una decisione.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 29 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.