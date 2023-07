Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 luglio 2023

Questa sera, venerdì 28 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna a occuparsi della vicenda di Liliana Resinovich, la sessantatreenne di Trieste scomparsa da casa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio del 2022 nel parco dell’ex Opp a San Giovanni. Un giallo dai contorni sfumati: la donna è stata uccisa o si è tolta la vita? Le nuove indagini chieste dal GIP forse potranno stabilirlo. Intanto il marito Sebastiano Visintin e l’amico speciale Claudio Sterpin continuano a scambiarsi accuse reciproche. Tutti i protagonisti e i documenti esclusivi di un’indagine lunga un anno e mezzo.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 28 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.