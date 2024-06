Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 giugno 2024

Questa sera, venerdì 28 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso Paganelli, la 78enne uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini. Gli inquirenti hanno interrogato a lungo Louis Dassilva, l’unico indagato per l’omicidio. Il sospetto è quello di un movente passionale, in quanto l’uomo era l’amante della nuora di Pierina, Manuela. Ma lui respinge tutte le accuse e ribatte: “a quell’ora ero sul divano con mia moglie”.

Al centro della puntata, anche la vicenda di Giulia Cecchettin, la ragazza di Padova uccisa l’11 novembre 2023 dal fidanzato Filippo Turetta. Il ragazzo, reo confesso, ha dichiarato agli inquirenti i motivi che l’hanno portato a uccidere la sua compagna ventiduenne. Intanto, le immagini delle videocamere di sorveglianze mostrano le sconvolgenti sequenze del delitto. In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 28 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.