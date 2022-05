Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 maggio 2022

Questa sera, venerdì 27 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata con la morte di Paolo Neri di 67 anni e Stefania Platania di 65, i due coniugi romani, ex dipendenti del Senato in pensione, trovati morti a Spinello di Santa Sofia, in provincia di Forlì. I due sarebbero appartenenti alla setta dei Ramtha: non è ancora chiaro se entrambi si siano tolti la vita o se si tratti di un omicidio-suicidio.

Al centro della serata anche l’omicidio di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato in un pozzo vicino a casa, a Toano (Reggio Emilia), la sera dell’11 maggio. Tre familiari, indagati per la sua morte, sono stati scarcerati. Si tratta del genero Riccardo Guida, della figlia Silvia Pedrazzini e della moglie Marta Ghilardini, per i quali il GIP ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di firma. Ma come ci è finito nel pozzo? Un’intercettazione potrebbe risolvere questo giallo.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 27 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.