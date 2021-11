Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 novembre 2021

Questa sera, venerdì 26 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Nada Cella, la 24enne uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996, nello studio del commercialista Marco Soracco. Ma chi è il religioso che chiese proprio a Soracco di non fare il nome di Annalucia Cecere, la donna indagata per il delitto avvenuto 25 anni fa? A seguire, al centro della puntata anche il caso di Denise, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa il 1° settembre 2004. Il giudice prende tempo per decidere sulle intercettazioni. Dopo più di 17 anni dalla vicenda il giallo resta aperto, mentre la famiglia della piccola non si vuole rassegnare e continua a pretendere di sapere come siano andati realmente i fatti.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 26 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.