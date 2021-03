Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 marzo 2021

Questa sera, venerdì 26 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Alessandro Venturelli e Stefano Barilli, i due ventenni di Sassuolo e Piacenza scomparsi nel nulla da mesi: Alessandro da tre e Stefano dagli inizi di febbraio. I due ragazzi non si conoscevano, ma una foto scattata alla Stazione Centrale di Milano sembra ritrarli insieme. Gli inquirenti non hanno abbandonato nessuna strada.

Al centro della puntata anche il caso di Peter Neumair e Laura Perselli, dopo la confessione del figlio della coppia, Benno. I coniugi sono scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano: il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre dei resti dell’uomo non vi è ancora nessuna traccia. Intanto, in attesa della perizia psichiatrica sul trentenne, emergono ulteriori indizi sulla lucidità del suo piano letale.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 26 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

