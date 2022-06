Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 giugno 2022

Questa sera, venerdì 24 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata con il caso della piccola Elena Del Pozzo, cinque anni, uccisa dalla madre Martina Patti, nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania. La madre ha confessato l’assassinio agli inquirenti della Procura di Catania, che ne hanno predisposto il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Per il giudice, la donna ha premeditato l’omicidio con lucidità. Intanto gli inquirenti stanno cercando l’arma del delitto e vogliono capire se la donna abbia avuto o meno dei complici. Al centro della serata anche il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato esanime in un pozzo vicino a casa, la sera dell’11 maggio, a Toano (Reggio Emilia). Gli inquirenti stanno cercando di capire chi ha gettato l’uomo in fondo al pozzo e intanto l’accusa ha chiesto l’arresto della moglie Marta, della figlia Silvia e del genero Riccardo.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 24 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.