Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 23 aprile 2021

Questa sera, venerdì 23 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri si occupa della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo (Trapani), sparita all’età di quattro anni, il primo settembre 2004. Le ricerche non si sono mai fermate, ma le indagini sono in una fase di stallo. Intanto, gli inquirenti e la madre Piera Maggio continuano a interrogarsi sul video realizzato da una guardia giurata a Milano, nell’ottobre del 2004, in cui si vede una bambina molto simile a Denise, dall’accento italiano, insieme a una famiglia rom. Al centro della puntata anche il caso di Ciro Grillo, accusato di aver abusato sessualmente, insieme a tre amici, di una studentessa italo-svedese di 19 anni, in Costa Smeralda, nel luglio del 2019. Due giorni fa, il video-difesa del padre Beppe Grillo ha suscitato forti polemiche e la disapprovazione del mondo politico e dell’opinione pubblica. Intanto i quattro ragazzi sono stati nuovamente interrogati: continuano a proclamarsi innocenti, ma dal confronto delle loro testimonianze potrebbe emergere la verità.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 23 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

