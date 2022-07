Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 luglio 2022

Questa sera, venerdì 22 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sul tragico caso di Saman Abbas, la ragazza scomparsa da Novellar il primo maggio 2021. Le indagini portano tutte verso il complotto familiare. Infatti, per il suo omicidio sono stati accusati i genitori, lo zio e i cugini. La 18enne pakistana voleva vivere all’occidentale e sarebbe stata uccisa dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Al centro della serata anche la storia di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 e da allora mai più ritrovata. Per la sua morte è stato condannato, in via definitiva a 20 anni di reclusione, il marito Antonio Logli che si è sempre dichiarato innocente.

Streaming e tv

