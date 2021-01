Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 gennaio 2021

Questa sera, venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri si occupa della morte di Rosina Carsetti, la donna di 78 anni trovata morta alla Vigilia di Natale nella sua villetta a Montecassiano, un piccolo comune a pochi chilometri da Macerata. Gli inquirenti stanno seguendo due strade: Rosina è stata uccisa da un rapinatore o è vittima di un complotto ‘familiare’? Secondo gli avvocati del marito, della figlia e del nipote della donna, si tratta di una rapina finita in tragedia, come dimostrerebbero evidenti segni di effrazione ma la signora pochi giorni prima di perdere la vita, si era rivolta al centro antiviolenza di Macerata per sfogarsi delle vessazioni familiari e per capire come difendersi legalmente.

Al centro della puntata di Quarto grado di stasera anche del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel nulla il tardo pomeriggio del 4 gennaio dopo essere usciti dalla loro casa di Bolzano. Dopo settimane di ricerca senza risultati, gli inquirenti sono arrivati a una svolta e hanno accusato di omicidio e occultamento di cadavere il figlio trentenne della coppia, Brenno. Il giovane sarebbe finito nel mirino degli investigatori che ne avevano riscontrato un comportamento anomalo, raccogliendo testimonianze secondo le quali i suoi rapporti con la famiglia erano piuttosto burrascosi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 22 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 22 gennaio 2021, programmi e film: La musica che gira intorno, 10 giorni senza mamma The Good Doctor 4: le anticipazioni sulla prossima puntata, la quarta 10 giorni senza mamma: il cast del film