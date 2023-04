Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 aprile 2023

Questa sera, venerdì 21 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda della strage di Erba, un caso di omicidio plurimo avvenuto appunto a Erba (Como) l’11 dicembre 2006. Per l’uccisione di Raffaella Castagna, di suo figlio Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, sono stati condannati all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ma ora la Procura di Milano chiede la revisione del processo e dal carcere i due coniugi giurano di essere innocenti. Che cosa dicono le carte dell’inchiesta? A Quarto Grado verrà ricostruito tutto il castello di prove contro Rosa e Olindo.

Al centro della puntata, anche la storia di Grazia Prisco: l’ottantenne, fuggita da Sarno con un coetaneo a bordo di un Apecar, è stata ritrovata cadavere in un bosco. In questo giallo ancora tutto da decifrare si aggiungono alcuni dettagli: emerge un litigio in cui è stata coinvolta la donna e spunta un tesoretto mancante: perché Grazia voleva scappare?

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 21 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.