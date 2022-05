Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 maggio 2022

Questa sera, venerdì 20 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata con il giallo di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa circa un anno fa, in provincia di Reggio Emilia. I genitori, lo zio e il cugino sono stati rinviati a giudizio per il suo omicidio ma dove possa trovarsi il suo corpo rimane ancora un mistero. Saman sarebbe stata uccisa perché la famiglia non ha accettato un suo rifiuto a un matrimonio combinato con un ragazzo pakistano e perché voleva proseguire la sua storia d’amore con un’altra persona. Al centro della serata anche l’omicidio di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato in un pozzo vicino a casa a Toano (Reggio Emilia) la sera dell’11 maggio. I tre familiari indagati per la sua morte sono stati scarcerati. Si tratta del genero Riccardo Guida, della figlia Silvia Pedrazzini, e della moglie Marta Ghilardini, per i quali il GIP ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di firma. Su di loro restano comunque forti i sospetti. Gli inquirenti vogliono capire perché non hanno mai denunciato la scomparsa del pensionato.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 20 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.