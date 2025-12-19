Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 dicembre 2025

Questa sera, venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco, dopo l’incidente probatorio del tribunale di Pavia: ampio spazio sarà dato alle reazioni su quanto emerso in aula, dove a sorpresa è arrivato anche Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.

A seguire si tornerà a parlare del caso di Angelo Onorato, con le novità sulla misteriosa morte dell’imprenditore. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 19 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.