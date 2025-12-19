Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:19
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 dicembre 2025

Questa sera, venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco, dopo l’incidente probatorio del tribunale di Pavia: ampio spazio sarà dato alle reazioni su quanto emerso in aula, dove a sorpresa è arrivato anche Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.

A seguire si tornerà a parlare del caso di Angelo Onorato, con le novità sulla misteriosa morte dell’imprenditore. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 19 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 19 dicembre
TV / Ascolti tv giovedì 18 dicembre: Un professore, Grande Fratello, Splendida cornice
TV / Grande Fratello 2025, vincitore: chi ha vinto la finale
Ti potrebbe interessare
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 19 dicembre
TV / Ascolti tv giovedì 18 dicembre: Un professore, Grande Fratello, Splendida cornice
TV / Grande Fratello 2025, vincitore: chi ha vinto la finale
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 18 dicembre
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie finale oggi, 18 dicembre
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la finale
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 dicembre 2025
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 18 dicembre 2025
TV / Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata
TV / Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta e ultima puntata
Ricerca