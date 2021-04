Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 aprile 2021

Questa sera, venerdì 16 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri si occupa di due bambini scomparsi: Denise Pipitone e Mauro Romano. Denise, la bambina di Mazara del Vallo (Trapani), è sparita all’età di quattro anni, il primo settembre 2004. Mauro è stato rapito da Racale (Lecce) 44 anni fa, il 21 giugno 1977, quando aveva sei anni. È passato molto tempo da allora e decine sono state le piste seguite dagli inquirenti per il loro ritrovamento, come numerosissime sono state le segnalazioni, che però non hanno mai portato ad alcun risultato. Le due mamme, Piera Maggio e Bianca Colaianni, senza aver mai perso la speranza di rivedere i propri figli, attendono ancora la verità.

I due casi sono recentemente tornati al centro della cronaca, per delle controverse iniziative. Denise sembrava potesse essere una ragazza russa di 21 anni cresciuta in un orfanotrofio, Olesya Rostova: il gruppo sanguigno ha escluso possa essere la bambina siciliana. La madre di Mauro ha dichiarato di aver riconosciuto il proprio figlio nello sceicco Mohammed Al Habtoor, grazie a due cicatrici, ed è pronta a volare negli Emirati per il test del DNA.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 16 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 16 aprile 2021 Canzone segreta: anticipazioni e ospiti della quinta puntata Freedom – Oltre il confine: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 aprile