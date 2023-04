Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 aprile 2023

Questa sera, venerdì 14 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Grazia Prisco: la donna, ottantenne, era fuggita da Sarno (SA) con un coetaneo, a bordo di un Apecar, ed è poi stata ritrovata cadavere in un bosco. Quello che non torna, in un giallo ancora tutto da decifrare, è come sia morta la donna e il motivo per il quale è stata uccisa: qualcuno forse era interessato al suo denaro?

Al centro della puntata, anche la storia di Emanuela Orlandi, la ragazza di Città del Vaticano, scomparsa il 22 giugno 1983 mentre rientrava a casa dopo una lezione di musica. Il fratello Pietro negli scorsi giorni è stato convocato in Vaticano ed è stato ascoltato epr otto ore: quali nuovi documenti ha consegnato agli inquirenti? Per capirlo va ricostruito passo dopo passo questo mistero ancora tutto da chiarire.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 14 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.