Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 maggio 2022

Questa sera, venerdì 13 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata con il giallo di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa circa un anno fa, in provincia di Reggio Emilia. Le videocamere di sorveglianza, poste nei pressi alla sua abitazione, hanno evidenziato gli strani movimenti dello zio e dei cugini della ragazza, la sera prima della sua scomparsa. Stavano preparando una trappola? Al centro della serata anche l’omicidio di Luigi Criscuolo, alias Gigi Bici, scomparso l’8 novembre e ritrovato il 21 dicembre, ucciso con un colpo di pistola al volto. Un omicidio circondato da molte stranezze, a partire dall’arma che avrebbe ucciso l’uomo: su questa non ci sarebbe il DNA di Barbara Pasetti, la donna accusata del delitto. Ora la polizia vuole capire se sulla scena del crimine era presente una terza persona.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 13 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.