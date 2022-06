Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 giugno 2022

Questa sera, venerdì 10 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata con il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato esanime in un pozzo vicino a casa, la sera dell’11 maggio, a Toano (Reggio Emilia). Gli inquirenti stanno cercando di capire il motivo per il quale i familiari, prima indagati e poi scarcerati, avevano messo in vendita il suo trattore e i suoi oggetti agricoli.

Al centro della serata anche l’enigma sulla morte di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso. Le indagini proseguono, anche se gli interrogativi restano gli stessi: omicidio o suicidio? Ed ora ci si interroga anche rispetto un altro indizio: da dove provengono quei sacchi neri dentro i quali è stato ritrovato il cadavere della donna?

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 10 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.