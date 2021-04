Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 12 aprile 2021

Questa sera, lunedì 12 aprile 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 12 aprile 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Durante la puntata di oggi vedremo un reportage dalla Russia dello Sputnik V: i laboratori, lo stabilimento, i centri di somministrazione, la vita a Mosca dove tutto è aperto e un’intervista esclusiva con il fedelissimo di Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, capo del Fondo sovrano che finanzia la produzione del vaccino anti-Covid, già venduto a 59 Paesi. Nel corso della serata, con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ampio spazio alle proteste contro le chiusure e ai temi della più stretta attualità politica ed economica. E ancora, con il deputato Andrea Ruggeri (FI), Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti e suor Anna Monia Alfieri, la trasmissione torna a parlare delle rivelazione dell’ex pm Luca Palamara nel libro “Il Sistema” (Rizzoli, 2021) e, in particolare, del caso Shalabayava, la moglie dell’ex banchiere kazako espulsa dall’Italia nel 2013 con la figlia. Da segnalare, inoltre, un approfondimento su alcune recenti assunzioni di esponenti politici locali e collaboratori di componenti del Consiglio Regionale del Lazio: uno scandalo che ha portato alle dimissioni del Presidente dell’assemblea, Mauro Buschini. Il “faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e Vittorio Sgarbi.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 12 aprile 2021? Tra gli ospiti della puntata anche il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, la deputata Lia Quartapelle (Pd), Federico Geremicca, Stefano Cappellini, Francesco Borgonovo, Angelo Mellone e Daniele Capezzone. Come sempre non mancheranno i commenti di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 12 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

