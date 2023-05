Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 8 maggio 2023

Questa sera, lunedì 8 maggio 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 8 maggio 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il tema immigrazione alla luce dello scontro diplomatico con il governo francese. A seguire, focus sul lavoro con le misure prese dal governo nell’ultimo decreto e la reazione dei sindacati. Poi si tornerà a parlare di giustizia con l’intervista esclusiva al Generale Mario Mori, a pochi giorni dalla sentenza di assoluzione della Cassazione sul processo trattativa Stato-mafia. Infine, un approfondimento sull’incoronazione di Re Carlo III con collegamenti da Londra. Parteciperanno al dibattito Emiliano Fittipaldi, Alessandro Sallusti, Vittoria Baldino, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Alfonso Sabella, il sindacalista Giorgio Airaudo, Beatrice Venezi e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi. Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 8 maggio 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.