Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 8 gennaio 2024

Questa sera, lunedì 8 gennaio 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 8 gennaio 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della prima puntata del 2024 la politica e le prossime sfide del governo con l’intervista al vicepresidente del Consiglio e leader della Lega Matteo Salvini. Tra gli altri temi il caso Degni e il sistema delle porte girevoli alla Corte dei Conti. Si ritornerà a parlare di immigrazione con un nuovo caso Saman. Ed infine, gli ultimi aggiornamenti sul caso Ferragni. Parteciperanno al dibattito: Beatrice Venezi, Alessandro Sallusti, Angelo d’Orsi, Simonetta Matone, Nicolò Zanon, ex vicepresidente della Corte Costituzionale, Erasmo Palazzotto, Laura Barriales. Torna anche il commento dei fatti della settimana con Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 8 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.