Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 settembre 2020

Questa sera, lunedì 7 settembre 2020, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 7 settembre 2020, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nel corso della seconda puntata di Quarta Repubblica, in onda oggi, si parlerà della tenuta del Governo, dell’imminente riapertura delle scuole, delle elezioni in sette Regioni e del ritorno sulla scena politica dell’ex presidente della Bce Mario Draghi. Poi, lo scontro tra il premier Giuseppe Conte e una parte del M5S sul rinnovo del mandato dei vertici dei servizi segreti. E ancora: gli interrogativi sollevati dalla pubblicazione dei verbali del Comitato Tecnico-Scientifico sulle misure da adottare per fermare l’epidemia del Covid-19. Spazio anche a un reportage dai Balcani lungo la rotta dei migranti che puntano verso Trieste e a un focus sul dramma dei cassintegrati che perderanno il posto di lavoro appena finirà il blocco dei licenziamenti. Non mancherà, infine, l’irriverente satira di Gene Gnocchi.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 7 settembre 2020? Tra gli ospiti della puntata di oggi il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci, l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni; l’europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini, l’infettivologo Matteo Bassetti. Poi: l’imprenditore Giovanni Cagnoli, Mario Giordano, Alessandro Sallusti, Paolo Guzzanti, Augusto Minzolini e Daniele Capezzone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 7 settembre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

