Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 marzo 2022

Questa sera, lunedì 7 marzo 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 7 marzo 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Gli attacchi ordinati da Putin e il coraggio degli ucraini, l’accoglienza dei profughi già arrivati in Italia, la minaccia nucleare e le trattative per scongiurarla. I contraccolpi del conflitto sull’approvvigionamento di gas e sul caro-bollette per imprese e famiglie saranno oggetto dell’intervista con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Oltre alle corrispondenze degli inviati dai diversi fronti, previsto un servizio sulle armi che l’Italia si appresta a inviare a sostegno della resistenza di Kiev e un approfondimento sulle cause che stanno determinando l’impennata del prezzo del mais.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 7 marzo 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, il generale Claudio Graziano presidente del Comitato militare Ue e il generale di corpo d’armata Giorgio Battisti. Prevista anche oggi la partecipazione di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 7 marzo 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.