Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 febbraio 2022

Questa sera, lunedì 7 febbraio 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 7 febbraio 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Il dramma delle famiglie alle prese, dopo due anni di emergenza Covid, con l’aumento dei prezzi, il caro bollette e i debiti sarà una delle tematiche in primo piano nel programma di Nicola Porro stasera. Nel corso della serata, tra i tanti temi di approfondimento, anche le più recenti conseguenze dell’obbligo di green pass, soprattutto sul turismo, e le polemiche sul politicamente corretto dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 7 febbraio 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, lo scrittore e filosofo Marcello Veneziani con cui ci sarà il faccia a faccia. Non mancheranno gli interventi di Gene Gnocchi e di Vittorio Sgarbi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 7 febbraio 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.