Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 settembre 2021

Questa sera, lunedì 6 settembre 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 6 settembre 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Tra i temi affrontati, lo scontro sul green pass, la questione immigrazione dopo la fuga dei profughi afghani, il ritorno del Salone del Mobile di Milano e il caso dei 24 mila euro in contanti trovati in una cuccia nella tenuta degli esponenti del Pd Esterino Montino e Monica Cirinnà. Spazio anche a un reportage dalla Grecia dove è stato costruito un muro anti-migranti lungo il confine con la Turchia; seguirà la prima puntata di un’inchiesta sulla condizione delle donne musulmane in Italia. Tra i servizi proposti, anche l’iniziativa di misurare con un drone la temperatura dei bagnanti sulle spiagge romane di Ostia e un’intervista con il professore Tomaso Montanari, le cui dichiarazioni sulle foibe hanno di recente suscitato aspre polemiche. Anche quest’anno i commenti di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 6 settembre 2021? Tra gli ospiti della puntata: l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese, la regista Anselma Dell’Olio, suor Anna Monia Alfieri, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Veronica Gentili e Valentina Furlanetto.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 6 settembre 2021, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.