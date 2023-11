Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 novembre 2023

Questa sera, lunedì 6 novembre 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 6 novembre 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il conflitto in Medio Oriente con un’intervista esclusiva all’ex primo ministro israeliano Ehud Barak, già capo di Stato maggiore dell’Esercito. Il viaggio nelle piazze anti-Israele approda a Parigi con un servizio sull’onda antisemita che monta in Europa. Dalla città di Lione gli inviati raccontano l’ultimo episodio di intolleranza contro un’ebrea. Si ritorna a parlare di ambiente e clima con servizi e approfondimenti dalla Toscana colpita dal maltempo. In studio il presidente dell’Arpa Lombardia Lucia Lo Palo. Partecipano al dibattito, Alessandro Sallusti, Francesca Albanese, Pierluigi Battista, Jasmine Cristallo e Claudio Borghi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 6 novembre 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.