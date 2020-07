Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 luglio 2020

Torna questa sera, lunedì 6 luglio 2020, Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 6 luglio, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti saranno tra gli ospiti, in diretta, di Nicola Porro oggi, lunedì 6 luglio, a “Quarta Repubblica” che dedicherà un ampio approfondimento, con video e documenti inediti, sul caso della sentenza della Cassazione che nel 2013 confermò la condanna per frode fiscale a carico di Silvio Berlusconi. Inoltre, ci sarà un’intervista a Luciano Violante, ex magistrato ed ex presidente della Camera.

Nel corso della serata, spazio anche a reportage e testimonianze che racconteranno le difficoltà di questa estate fatta di hotel vuoti e di traffico paralizzato in autostrada, con servizi dalla Liguria e dalle Marche. Le contestazioni a Danilo Toninelli, senatore M5S ed ex ministro dei Trasporti, e le polemiche sollevate dalla recente proposta di legge sull’omofobia.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 6 luglio 2020? Tra gli ospiti il sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo Lorenza Bonaccorsi, il presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane Gian Domenico Caiazza, il presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili Gabriele Buia, lo chef Gianfranco Vissani, Vladimir Luxuria e i giornalisti Alessandro Sallusti, Michele Brambilla, Pietrangelo Buttafuoco, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 6 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

