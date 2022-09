Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 settembre 2022

Questa sera, lunedì 5 settembre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 5 settembre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera, oltre che di elezioni, si continuerà a parlare del caso Ruberti, degli aumenti delle bollette e le conseguenze, e di astensionismo. Per parlare di economia stasera ospite a Quarta Repubblica ci sarà l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti, candidato per Fratelli d’Italia e probabile ministri in un eventuale governo Meloni. Nicola Porro parlerà anche con Mariolina Castellone, capogruppo al Senato per il Movimento Cinque Stelle. Con entrambi si parlerà degli effetti della crisi del gas e delle soluzioni proposte. Tra gli altri argomenti della puntata, si continuerà a parlare di Albino Ruberti, il capo di gabinetto del sindaco di Roma e degli attacchi di artiste e femministe a Giorgia Meloni. Tra gli altri ospiti vedremo: la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano; i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Pietro Senaldi, Federico Rampini, Daniele Capezzone, Camillo Langone e Camilla Conti; il magistrato Alfonso Sabella, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci (Colap); il consulente del settore energetico Antonio Rizzo, l’attore e scrittore Moni Ovadia, suor Anna Monia Alfieri e Hoara Borselli.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 5 settembre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.