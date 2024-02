Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 febbraio 2024

Questa sera, lunedì 5 febbraio 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 5 febbraio 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata lo stupro di gruppo a Catania. Spazio poi all’attualità con i casi che riguardano Vittorio Sgarbi e Beatrice Venezi. E ancora, continua il viaggio sull’amichettismo che fa tappa a Torino e a Roma con due inchieste. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Emiliano Fittipaldi, Pietro Castellitto, Lucetta Scaraffia, Filippo Facci e Brando Benifei.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 5 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.