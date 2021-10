Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 4 ottobre 2021

Questa sera, lunedì 4 ottobre 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 4 ottobre 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Al centro della puntata di stasera, che sarà in simulcast su Tgcom24, il verdetto delle urne, con i dati e le proiezioni elaborati da Tecnè e illustrati dal Presidente dell’Istituto Carlo Buttaroni. Nel corso della serata si affronterà inoltre il caso Morisi, l’inchiesta su Fratelli d’Italia a Milano, i tredici anni inflitti in primo grado a Mimmo Lucano e la vicenda dei contanti trovati nella cuccia del cane di Monica Cirinnà e Esterino Montino a fine agosto. E ancora, un viaggio nei quartieri assediati da povertà e microcriminalità che hanno visto la situazione peggiorare dopo la pandemia.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 4 ottobre 2021? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, che parteciperanno al dibattito: Ferruccio De Bortoli, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Piero Sansonetti, Mario Giordano; Stefano Cappellini, Daniele Capezzone, il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana; Guido Crosetto, Anselma Dell’Olio, suor Anna Monia Alfieri, Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 4 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.