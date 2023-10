Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 30 ottobre 2023

Questa sera, lunedì 30 ottobre 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 30 ottobre 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata di oggi si parlerà delle scelte economiche del governo Meloni nella legge di Bilancio in preparazione, con un’intervista al sottosegretario all’Attuazione del Programma Giovanbattista Fazzolari. Ci saranno poi aggiornamenti continui dalla Striscia di Gaza. In puntata Nicola Porro intervisterà anche l’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert. Andrà avanti il racconto dalle piazze italiane che manifestano per la Palestina e contro Israele. Interverranno, fra gli ospiti, Paolo Mieli, il prof. Angelo D’Orsi, Luigi De Magistris, Roberto Vannacci, Miriam Falco.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 30 ottobre 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.