Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 3 maggio 2021

Questa sera, lunedì 3 maggio 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 3 maggio 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

I verbali e i “corvi” che spargono veleni tra i magistrati e scatenano una nuova bufera sul Csm; il caso dell’intervento di Fedez al Concerto del Primo Maggio sul ddl Zan contro l’omofobia; la vicenda dell’accusa di stupro per il figlio di Beppe Grillo e tre suoi amici: questi i temi al centro di Quarta Repubblica, il talk-show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, nel corso della puntata in onda oggi, lunedì 3 maggio, in prima serata su Rete 4.

Il “Faccia a faccia” di questa settimana, secondo le anticipazioni di Quarta Repubblica, sarà tra Nicola Porro e Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato. Tra gli approfondimenti da segnalare, un’inchiesta sulla dolorosa attesa di migliaia di famiglie che a Roma non riescono a dare sepoltura ai loro morti a causa della burocrazia.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 3 maggio 2021? Tra gli ospiti della puntata anche: la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, suor Anna Monia Alfieri, i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Bruno Vespa, Filippo Facci, Anselma Dell’Olio, Roberto Arditti, Luigi Amicone, Daniele Capezzone, il giurista Carlo Nordio e Vladimir Luxuria. Come ogni settimana, i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 3 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.