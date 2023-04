Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 3 aprile 2023

Questa sera, lunedì 3 aprile 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 3 aprile 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di oggi si parlerà del nuovo codice degli appalti con le manifestazioni in piazza della Cgil e il governo alla prova con il Pnrr. Poi focus sulla riforma fiscale con il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. Si tornerà a parlare di direttive green dell’Ue. Poi l’intervista ad Antonio Mancini ex boss della banda della Magliana e le borseggiatrici un tema che ricorre tra le trasmissioni di Rete 4. Ospiti: Gianfranco Rotondi di Fratelli d’Italia, Riccardo Molinari della Lega, Alessandro Sallusti e poi Luigi Scordameglia di Filiera Italia, Alfonso Sabella, Aurelio Picca e Daniele Capezzone. Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.