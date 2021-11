Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 29 novembre 2021

Questa sera, lunedì 29 novembre 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 29 novembre 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nella puntata di stasera si parlerà delle misure del governo per fermare i contagi, quindi del super green pass. Continua il focus sul caro bollette e ci si parlerà del caso della fondazione “Open”. Sui diversi temi affrontanti, tra cui l’inchiesta dei pubblici ministeri fiorentini sulla fondazione Open e gli scenari aperti dal trattato Roma-Parigi, si confronteranno il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e il senatore del Gruppo misto Tommaso Cerno. Da segnalare, il seguito dell’inchiesta sulle cause del prezzo dell’energia in Italia, un viaggio nei concessionari, dove l’attesa per avere un’auto nuova può durare mesi. Poi verrà mostrato un reportage dalla Slovenia dov’è attiva una centrale nucleare e dalla Basilicata ricca di petrolio . Infine un approfondimento sulle conseguenze – per imprese edili, liberi professionisti e famiglie – determinate dall’inasprimento dei controlli legati al Superbonus edilizio. Il faccia a faccia della settimana sarà con il regista e autore televisivo Pier Francesco Pingitore.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 29 novembre 2021? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Stefano Cappellini, Piero Sansonetti, Marco Lillo e Daniele Capezzone, la presidente del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali) Emiliana Alessandrucci, l’esperto di energia Enrico Mariutti, il sociologo e sondaggista Renato Mannheimer. Infine il punto di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 29 novembre 2021, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.