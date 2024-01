Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 29 gennaio 2024

Questa sera, lunedì 29 gennaio 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 29 gennaio 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata i dossier caldi del governo con un’intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto. Nel corso della serata, Pd e “amichettismo”: un lungo viaggio nel mondo della cultura svelerà il sistema delle nomine della sinistra. Inoltre, si ritorna a parlare di fleximan con i comuni che ripianano i debiti grazie agli autovelox.

Infine, il caso di Ilaria Salis, l’insegnante italiana in carcere da 12 mesi in Ungheria. Partecipano al dibattito– tra gli altri – Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Luca De Fusco, Pietro Castellitto, Giuseppe Cruciani, Francesca Albanese, Susanna Turco, Rita Dalla Chiesa e Angelo D’Orsi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 29 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.