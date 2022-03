Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 28 marzo 2022

Questa sera, lunedì 28 marzo 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 28 marzo 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Ci sarà anche la voce di chi combatte al fronte tra le testimonianze in diretta con cui questa sera Quarta Repubblica farà la cronaca del conflitto in Ucraina, a oltre un mese dall’invasione russa. Con immagini, documenti e interviste verrà ricostruito un ritratto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, diventato il simbolo della resistenza del suo popolo. Saranno inoltre analizzate le strategie di comunicazione del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Tra i servizi da segnalare, il racconto dalle città ucraine dell’assediata Mariupol e di Odessa, che si prepara all’attacco. Spazio, inoltre, all’intervista all’analista Franco Jacch sul rischio che Mosca ricorra alle armi tattiche nucleari e le denunce delle violenze sessuali perpetrate dai soldati russi sulle donne ucraine, tragedia nella tragedia della guerra.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 28 marzo 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento: il vicepresidente del Ppe e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, i giornalisti Federico Rampini, Toni Capuozzo, Cristina Giuliano e Daniele Capezzone, il sociologo Massimiliano Panarari, il poeta Davide Rondoni. Nel corso della puntata anche la partecipazione di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 28 marzo 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.