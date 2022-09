Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 26 settembre 2022

Questa sera, lunedì 26 settembre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 26 settembre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata di oggi, le analisi e i commenti del voto del 25 settembre di ieri. Nel corso della serata, spazio, quindi, alle prime reazioni nel mondo, all’analisi dei flussi elettorali, alle dichiarazioni dei vincitori e dei vinti e ai commenti in diretta da Bruxelles e dagli Stati Uniti. Tra gli ospiti della puntata, i politologi Gianfranco Pasquino e Alessandro Campi, il sociologo Domenico De Masi, l’ex ministro dell’Interno e attuale presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti, l’attivista Jasmine Cristallo, i giornalisti Alessandro Sallusti, Augusto Minzolini, Piero Sansonetti, Pietro Senaldi, Goffredo Buccini, Federico Rampini, Tommaso Labate, Daniele Capezzone, Valentina Furlanetto e Matteo Pucciarelli, Hoara Borselli. Anche questa sera il punto di vista di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 26 settembre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.