Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 25 settembre 2023

Questa sera, lunedì 25 settembre 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 25 settembre 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata, il tema immigrazione con lo scontro tra Italia e Germania, l’inchiesta della trasmissione sul perché la legge italiana debba sottostare al Corano, un focus sulle comunità islamiche in Italia e sui matrimoni misti. Spazio anche all’emergenza lavoro con il caso Marelli, lo stabilimento di Crevalcore, nel Bolognese, che rischia la chiusura con il licenziamento di 230 dipendenti per effetto delle politiche green dell’Ue. Inoltre, si tornerà a parlare dei licenziamenti in casa Cgil e delle lobby che finanziano le fondazioni ambientaliste. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, il prof. Angelo D’Orsi, il generale Roberto Vannacci, la deputata Lia Quartapelle, Filippo Facci, suor Anna Monia Alfieri e Andrea Ruggieri. Dove vedere il programma in tv e streaming

