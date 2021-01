Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 25 gennaio 2021

Questa sera, lunedì 25 gennaio 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 25 gennaio 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Il premier Conte riuscirà ad allargare la sua maggioranza o si tornerà presto a votare? Quando riusciremo a vaccinarci tutti? Chi ha sbagliato i conteggi che hanno portato la Lombardia in zona rossa per una settimana? Nel corso della serata ampio spazio alle richieste di aiuto di commercianti e ristoratori alle prese con una crisi economica sempre più insostenibile, ad approfondimenti sui cantieri delle grandi opere pubbliche che ancora aspettano di essere sbloccati, alla corsa degli stranieri per comprare a prezzi stracciati gli hotel della riviera romagnola e alle polemiche sulle celebrazioni dei cento anni del Partito Comunista Italiano. Inoltre, con le testimonianze di Antonio Bassolino, Nunzia De Girolamo e Calogero Mannino, una pagina della puntata sarà dedicata a quanti sono stati assolti dopo lunghi procedimenti giudiziari, che nel frattempo hanno stravolto la loro vita. Il “faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e lo scrittore Nicola Lagioia dal 2017 direttore del Salone del libro di Torino.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 25 gennaio 2021? Tra gli ospiti che prenderanno parte al dibattito anche il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, il giurista Carlo Nordio, suor Anna Monia Alfieri, l’imprenditore Domenico Mambelli e i giornalisti Alessandro Sallusti, Luca Telese, Piero Sansonetti, Angela Mauro e Daniele Capezzone. Come ogni settimana, le incursioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 25 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Il Commissario Ricciardi: la trama della prossima puntata, la seconda Sanremo 2021, la Rai cerca coppie di figuranti per il pubblico dell'Ariston Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della prima puntata